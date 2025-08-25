Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 00:01

Вкуснее омлета и сытнее бутерброда: яичница с сыром в лаваше за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яичница с сыром в лаваше — это хрустящий и невероятно сытный завтрак, который готовится за 10 минут и получается вкуснее омлета и сытнее бутерброда.

Лаваш во время приготовления пропитывается начинкой, плавленый сыр добавляет нежности, а поджаристые края дарят приятный хруст — вкус получается насыщенным и гармоничным.

Рецепт: разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, выложите лист лаваша так, чтобы его края свисали. Разбейте в центр 2 яйца, посолите, поперчите, сверху посыпьте тертым сыром (50–70 г), можно добавить зелень. Заверните края лаваша конвертом, накройте крышкой и жарьте 3–4 минуты на среднем огне, затем переверните и подрумяньте с другой стороны. Готово!

Хрустящий снаружи, сочный внутри, этот завтрак сэкономит ваше время, подарит удовольствие и станет вашим любимым утренним ритуалом.

Ранее стало известно, как приготовить пышный омлет, который никогда не опадает: чудо-завтрак за считаные минуты.

Дарья Иванова
Д. Иванова
