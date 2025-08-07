Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Пышный омлет, который никогда не опадает: чудо-завтрак за считаные минуты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Благодаря этому рецепту вы приготовите пышный омлет, который никогда не опадает. Это воздушное чудо с нежной кремовой текстурой и золотистой корочкой сохранит воздушность даже после остывания.

Секрет в правильном взбивании: 4 яйца разделите на белки и желтки. Белки взбейте с щепоткой соли в крепкую пену, желтки смешайте с 50 мл молока и 1 ч. л. муки. Аккуратно соедините обе массы лопаткой движениями снизу вверх. Вылейте в смазанную маслом форму, поставьте в разогретую до 160°C духовку на 15 минут (не открывайте дверцу первые 10 минут!).

Готовый омлет порадует высотой (поднимается в 2–3 раза), бархатистой текстурой и деликатным молочным вкусом с легкой карамельной ноткой. Для сытного варианта добавьте в тесто 50 г тертого сыра — он создаст вкусные тянущиеся нити. Это отличный вариант чудо-завтрака за считаные минуты.

Ранее стало известно, как приготовить картофельную лепешку на замену драникам: с ней не надо стоять у плиты.

