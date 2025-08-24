Превращаем лаваш в нажористый пирог — быстрый ужин для ленивого вечера

Мясной пирог в лаваше — это быстрый и вкусный вариант сытного ужина, который готовится без возни с тестом. Хрустящий лаваш, сочная мясная начинка и нежная сырная заливка создают идеальное сочетание текстур. Блюдо получается ароматным и насыщенным, при этом его приготовление занимает минимум времени.

Для начинки обжарьте 600 г говяжьего фарша с 1 нарезанной луковицей, добавьте 50 г топленого масла, соль, перец, 1 ч. л. сухого чеснока, ½ ч. л. паприки и ½ ч. л. мясной приправы. Для заливки взбейте 2 яйца с 2 ст. л. майонеза, 3 ст. л. сметаны, 100 г тертой моцареллы, солью и перцем. Выложите лаваш в форму, распределите мясную начинку, сверху залейте яичной смесью. Запекайте 25 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Готовый пирог получается с хрустящей корочкой из лаваша и сочной мясной серединкой. Подавайте его горячим, нарезав на порции и украсив свежей зеленью.

