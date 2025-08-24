Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В сезон тыквы готовлю этот суперский пирог — уплетают даже дети

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тыквенный манник с шоколадом — это нежный и полезный десерт, который понравится всей семье. Мягкая тыквенная основа с кусочками шоколада и ароматом корицы создает сбалансированный вкус. Блюдо готовится без муки и станет отличным вариантом для завтрака или полдника.

Для приготовления очистите 500 г тыквы, нарежьте кубиками и отварите 20 минут до мягкости. Слейте воду, добавьте 3 желтка и сахар по вкусу, взбейте блендером. Введите 130 г манки, 1 ч. л. разрыхлителя и 1/2 ч. л. корицы, оставьте на 10–15 минут. Добавьте 35 г измельченного шоколада. Отдельно взбейте белки до пиков и аккуратно вмешайте в тесто. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C.

Готовый манник получается воздушным, с мягкой текстурой и аппетитными кусочками шоколада. Подавайте его теплым или охлажденным, украсив сахарной пудрой или свежими ягодами. Этот десерт отлично сочетается с чаем или молоком.

Ранее сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
рецепты
десерты
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
