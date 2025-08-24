Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Хит на ужин! Кабачок-веер с сыром, помидорами и чесноком: просто и необычно

Ищете быстрый, вкусный и эффектный ужин, который приготовится почти без вашего участия? Этот кабачок-веер станет настоящим спасением! Он сочетает нежность запеченного кабачка, пикантность чеснока, сочность помидоров и аппетитную сырную корочку. Блюдо выглядит настолько празднично, что не стыдно подать гостям, но готовится так просто, что его можно делать хоть каждый день.

Возьмите 2 средних кабачка одинакового размера. Тщательно вымойте их. Сделайте поперечные надрезы по всей длине кабачков, не дорезая до конца примерно 0,5 см — у вас должен получиться своеобразный «веер». Чтобы кабачки не разваливались, можно положить их между двумя деревянными палочками для еды — нож будет упираться в них, и вы не прорежете кабачок насквозь.

Приготовьте начинку: 2 зубчика чеснока пропустите через пресс, смешайте с 3 столовыми ложками оливкового масла, солью и перцем по вкусу. 150 граммов твердого сыра натрите на средней терке. Два средних помидора нарежьте тонкими кружочками.

Аккуратно раздвиньте ломтики кабачка и смажьте каждый надрез чесночной смесью. В каждый надрез вставьте по кружочку помидора. Сверху обильно посыпьте кабачки сыром. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25–30 минут до мягкости кабачков и золотистой сырной корочки. Подавайте сразу же, украсив свежей зеленью. Это блюдо прекрасно сочетается с отварным рисом или свежим хлебом!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

