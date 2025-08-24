Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Вэнс сравнил Байдена и Трампа по степени давления на Россию

Вэнс: Трамп за семь месяцев надавил на Россию сильнее, чем Байден за три года

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп оказал более сильное давление на Россию, чем его предшественник Джо Байден за три года, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC. В качестве конкретного примера такой политики он привел решение Вашингтона о введении дополнительных пошлин для Индии за приобретение российской нефти.

Президент Трамп оказал больше давления на Россию за семь месяцев, чем Байден за три года, — сказал Вэнс.

По словам вице-президента, у Трампа имеется множество инструментов для влияния на стороны украинского конфликта с целью его завершения. Однако он подчеркнул, что единственным реальным путем урегулирования остается дипломатия.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине в течение шести месяцев. Он также допустил, что это может произойти уже через три месяца. По мнению Вэнса, американцы должны испытывать гордость за то, что их президент прилагает значительные усилия для восстановления мира.

До этого директор Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто говорил, что Трамп представляет собой, возможно, наилучший вариант для Украины в текущей ситуации. Однако он добавил, что стремление американского лидера к миру полностью нивелируется позицией Евросоюза.

