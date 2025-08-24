Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Яркий вкус лета: готовим нежнейший «Фрезье» за 5 шагов!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Торт «Фрезье» — это классический французский десерт, сочетающий воздушный бисквит, фисташковый крем и свежую клубнику. Его нежная текстура и сбалансированный вкус делают торт идеальным выбором для праздничного стола. Элегантный внешний вид и изысканные ингредиенты превращают приготовление в настоящее кулинарное искусство.

Для бисквита взбейте 2 яйца с 100 г сахара до пышной массы, добавьте 40 г растопленного масла, 100 г муки, щепотку соли и ванилин. Выпекайте в форме 20 минут при 180 °C. Для крема замочите 8 г желатина, затем смешайте 250 г молока с 30 г фисташковой пасты. Желтки (5 шт.) взбейте с 50 г сахара, добавьте 25 г крахмала, разведенного водой, и доведите до загустения на водяной бане. Введите желатин и взбитые сливки. Соберите торт: пропитайте бисквит смесью сгущенки и воды, выложите крем и клубнику, повторите слои.

Ранее сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

