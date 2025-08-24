Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Трайфлы «Черный лес» для идеального праздника — этот десерт покорит гостей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Трайфлы «Черный лес» — это изысканный десерт, сочетающий нежный шоколадный бисквит, вишню в коньяке и воздушный творожный крем. Яркий вкус и элегантная подача делают его идеальным для праздничного стола. Приготовление требует времени, но результат стоит всех усилий.

Для соуса смешайте 100 г вишневого пюре, 1 г крахмала, 30 г воды и 20 г сахара, проварите до загустения. Вишню (350 г) залейте сиропом из 150 г сахара и 150 г воды, добавьте 15 г коньяка. Для бисквита растопите 25 г шоколада с 20 г масла, смешайте с 65 г сметаны, 40 г яйца, 65 г сахара, 20 г растительного масла, 6 г разрыхлителя, 12 г какао и 65 г муки. Выпекайте 25 минут при 180 °C. Взбейте 250 г сливок с 50 г сахарной пудры, добавьте 250 г творожного сыра. Соберите трайфлы слоями: бисквит, вишня, крем.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
