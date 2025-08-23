Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Воздушный торт с кремом «пломбир»: простой рецепт вкуснятины к чаепитию

Торт из слоеного теста с кремом «пломбир» — это нежное сочетание хрустящих воздушных коржей со сливочным кремом с добавлением мороженого. Приготовить эту вкуснятину к чаепитию можно по простому рецепту.

Для приготовления раскатайте 500 г готового слоеного теста, вырежьте 3 круга диаметром 22 см. Каждый корж проколите вилкой и выпекайте 15 минут при 200 °C до золотистого цвета. Для крема взбейте 500 мл жирных сливок (33%) с 100 г сахарной пудры и 2 ч. л. ванильного экстракта до устойчивых пиков. Добавьте 200 г размягченного мороженого без наполнителей, аккуратно перемешайте. Соберите торт, промазывая коржи кремом, украсьте крошкой из обрезков теста.

Дайте настояться в холодильнике 2 часа — крем приобретет идеальную текстуру, а тесто останется хрустящим. Подавайте этот воздушный торт охлажденным, нарезая острым ножом.

Ранее стало известно, как приготовить торт из 3 ингредиентов: обалденный десерт с кремом из сметаны и сгущенки.

