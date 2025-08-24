Угроза атаки БПЛА объявлена в муниципалитетах Липецкой области МЧС по Липецкой области сообщило об угрозе атаки беспилотников на регион

На территории города Ельца и четырех муниципальных образований Липецкой области объявлен высший уровень угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов, заявила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. Красный уровень опасности действует для Елецкого и Долгоруковского муниципальных районов, а также Становлянского и Измалковского муниципальных округов.

Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для г. Ельца, Елецкого МР, Долгоруковского МР, Становлянского МО, Измалковского МО, — говорится в сообщении.

Объявление повышенного уровня угрозы означает необходимость соблюдения мер предосторожности и готовности к возможным действиям по обеспечению безопасности. Жителям рекомендовано сохранять бдительность и следовать официальным инструкциям. Местные власти и экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные инциденты.

Ранее сообщалось, что в результате новых атак украинских беспилотников на территорию Белгородской области пострадали двое мирных жителей. Инцидент произошел в районе поселка Красная Яруга, где удар дрона был нанесен по легковому автомобилю.