Торт из кабачковых блинчиков! Начинка из яиц и сырка — невероятно вкусно! Невероятно нежный и сочный торт без выпечки! Легкие кабачковые блинчики, прослоенные ароматной начинкой с плавленым сыром и яйцом, станут настоящим открытием. Идеальное блюдо для ужина, праздничного стола или когда хочется чего-то особенного без лишних хлопот.
Ингредиенты для блинчиков
- Кабачок — 2 шт. (средние)
- Яйцо — 3 шт.
- Мука — 4 ст. л. с горкой
- Сметана — 1 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Перец черный — 1/2 ч. л.
- Масло растительное — для жарки
Ингредиенты для начинки
- Яйцо вареное — 3 шт.
- Сыр плавленый — 1 шт. (100 г)
- Помидор — 2 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Майонез — 2 ст. л.
- Укроп — несколько веточек
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Кабачки натрите на мелкой терке, отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца, сметану, соль, перец и муку, тщательно перемешайте. Жарьте тонкие блинчики на хорошо разогретой смазанной маслом сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Для начинки натрите вареные яйца и плавленый сыр на мелкой терке. Помидоры очистите от кожицы (обдайте кипятком) и мелко нарежьте, удалив излишки сока. Чеснок пропустите через пресс, укроп мелко порубите.
- Смешайте все компоненты начинки с майонезом, посолите и поперчите. Выкладывайте торт слоями: кабачковый блинчик → слой начинки. Повторите, пока не закончатся ингредиенты. Дайте торту пропитаться в холодильнике 2–3 часа. Перед подачей украсьте зеленью и ломтиками помидора.
Ранее мы готовили кабачковый омлет с сыром! Суперский ужин или завтрак в летний сезон.