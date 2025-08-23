Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 07:30

Торт из кабачковых блинчиков! Начинка из яиц и сырка — невероятно вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Торт из кабачковых блинчиков! Начинка из яиц и сырка — невероятно вкусно! Невероятно нежный и сочный торт без выпечки! Легкие кабачковые блинчики, прослоенные ароматной начинкой с плавленым сыром и яйцом, станут настоящим открытием. Идеальное блюдо для ужина, праздничного стола или когда хочется чего-то особенного без лишних хлопот.

Ингредиенты для блинчиков

  • Кабачок — 2 шт. (средние)
  • Яйцо — 3 шт.
  • Мука — 4 ст. л. с горкой
  • Сметана — 1 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Перец черный — 1/2 ч. л.
  • Масло растительное — для жарки

Ингредиенты для начинки

  • Яйцо вареное — 3 шт.
  • Сыр плавленый — 1 шт. (100 г)
  • Помидор — 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Укроп — несколько веточек
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Кабачки натрите на мелкой терке, отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца, сметану, соль, перец и муку, тщательно перемешайте. Жарьте тонкие блинчики на хорошо разогретой смазанной маслом сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Для начинки натрите вареные яйца и плавленый сыр на мелкой терке. Помидоры очистите от кожицы (обдайте кипятком) и мелко нарежьте, удалив излишки сока. Чеснок пропустите через пресс, укроп мелко порубите.
  2. Смешайте все компоненты начинки с майонезом, посолите и поперчите. Выкладывайте торт слоями: кабачковый блинчик → слой начинки. Повторите, пока не закончатся ингредиенты. Дайте торту пропитаться в холодильнике 2–3 часа. Перед подачей украсьте зеленью и ломтиками помидора.

Ранее мы готовили кабачковый омлет с сыром! Суперский ужин или завтрак в летний сезон.

кабачки
закуски
торты
яйца
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России запретили сайты с книгами политолога, который писал про Украину
К ВСУ присоединилось новое подразделение наемников
В США разъяснили отставку заместителя главы Минфина
В Италии раскрыли, какая иллюзия о Евросоюзе развеялась с приходом Трампа
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 августа: инфографика
КНДР обвинила Южную Корею в провокационной стрельбе у границы
Над тремя регионами России сбили семь украинских беспилотников
Синоптики предупредили о возможном влиянии урагана в США на Россию
Ростовскую область охватили пожары из-за БПЛА
«Он президент ничего»: во Франции оспорили легитимность Зеленского
Приставы начали конфисковывать имущество известного певца
Холод с осенними дождями: какой будет погода в России 25–29 августа
Автобус с туристами перевернулся в США
Сформировали огневые карманы для ВСУ: успехи ВС РФ к утру 23 августа
В Канаде «приговорили к расстрелу» 400 страусов
«Катастрофа»: Украине сделали мрачный прогноз из-за плана Трампа
Завтракаем по-французски: готовим пышный омлет «Пуляр»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 августа 2025 года
Новые СИЗО могут появиться в России
Новые владельцы имущества российского блогера пойдут на допрос
Дальше
Самое популярное
Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Творожные палочки за 10 минут — завтрак, который обожают взрослые и дети
Общество

Творожные палочки за 10 минут — завтрак, который обожают взрослые и дети

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.