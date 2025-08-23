Торт из кабачковых блинчиков! Начинка из яиц и сырка — невероятно вкусно

Торт из кабачковых блинчиков! Начинка из яиц и сырка — невероятно вкусно

Торт из кабачковых блинчиков! Начинка из яиц и сырка — невероятно вкусно! Невероятно нежный и сочный торт без выпечки! Легкие кабачковые блинчики, прослоенные ароматной начинкой с плавленым сыром и яйцом, станут настоящим открытием. Идеальное блюдо для ужина, праздничного стола или когда хочется чего-то особенного без лишних хлопот.

Ингредиенты для блинчиков

Кабачок — 2 шт. (средние)

Яйцо — 3 шт.

Мука — 4 ст. л. с горкой

Сметана — 1 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Перец черный — 1/2 ч. л.

Масло растительное — для жарки

Ингредиенты для начинки

Яйцо вареное — 3 шт.

Сыр плавленый — 1 шт. (100 г)

Помидор — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Майонез — 2 ст. л.

Укроп — несколько веточек

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Кабачки натрите на мелкой терке, отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца, сметану, соль, перец и муку, тщательно перемешайте. Жарьте тонкие блинчики на хорошо разогретой смазанной маслом сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Для начинки натрите вареные яйца и плавленый сыр на мелкой терке. Помидоры очистите от кожицы (обдайте кипятком) и мелко нарежьте, удалив излишки сока. Чеснок пропустите через пресс, укроп мелко порубите. Смешайте все компоненты начинки с майонезом, посолите и поперчите. Выкладывайте торт слоями: кабачковый блинчик → слой начинки. Повторите, пока не закончатся ингредиенты. Дайте торту пропитаться в холодильнике 2–3 часа. Перед подачей украсьте зеленью и ломтиками помидора.

Ранее мы готовили кабачковый омлет с сыром! Суперский ужин или завтрак в летний сезон.