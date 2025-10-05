«Фиаско ЕС и НАТО»: журналист разоблачил попытки очернить Россию Журналист Боуз уличил Запад в попытке обвинить Россию в инцидентах с БПЛА

Реакция западных лидеров на инциденты с беспилотниками похожа на попытку в очередной раз обвинить Россию в произошедшем без каких-либо доказательств, написал в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, в Евросоюзе активно пытаются посеять панику. Однако «фиаско ЕС и НАТО под ложным флагом» в конечном итоге было разоблачено, отметил Боуз.

Чтобы посеять панику на уровне Евросоюза и обвинить Россию, власти стран ЕС приняли решение «закрыть» крупные аэропорты из-за операторов — любителей дронов, — говорится в сообщении.

Боуз заметил, что главные «инциденты» происходят именно в странах — сторонницах президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет о Дании, Польше и Германии. При этом связь инцидентов с Россией установить так и не удалось.

Ранее Боуз прокомментировал новости о расхождениях в СМИ данных о потерях ВСУ. Он предположил, что украинские власти держат в секрете реальные потери вооруженных сил страны, чтобы поддерживать свой авторитет в Европе.