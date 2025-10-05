Военный эксперт объяснил усиление ударов по ВПК Украины

Вооруженные силы России действительно усилили удары по военно-промышленному комплексу Украины, заявил военный эксперт Евгений Линин. По его мнению, таким образом Москва стремится подтолкнуть Киев к принятию политических решений. Эксперт признал, что мирные соглашения пока не представляются возможными даже при посредничестве Соединенных Штатов, передает MK.RU.

Поэтому, видимо, было принято решение о системном уничтожении военно-промышленного потенциала Украины. Цель — подтолкнуть противника к принятию политических решений, — предположил Линин.

Он отметил, что речь идет не столько о Киеве, сколько о НАТО и Европе. По словам Линина, они видят в России противника и активно готовятся к противостоянию, наращивая ВПК и перевооружая войска.

Таким образом, ключевая задача России на данном этапе — максимально обескровить военный потенциал Украины, — заключил эксперт.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал призыв президента Украины Владимира Зеленского к одностороннему прекращению огня в небе «голой болтовней». По его словам, заявлениям политика нет веры.