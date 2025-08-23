Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 17:47

Ананасовые ретрожелешки, от которых не оторваться, — готовим двойную порцию

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ретрожеле с ананасами — это легкий и освежающий десерт, который напоминает о вкусах детства. Нежная текстура желе в сочетании с сочными ананасами создает идеальный баланс сладости и свежести. Простой рецепт позволяет приготовить эффектное лакомство без особых кулинарных навыков.

Для приготовления слейте сироп из банки ананасов (490 г), оставив кольца целыми. 500 мл сока, морса или компота нагрейте, добавьте 7 г агар-агара и 2 ст. л. сахара, доведите до кипения и варите 2 минуты. В прозрачную форму выложите ананасовые кольца, залейте горячей жидкостью и оставьте застывать в холодильнике на 3–4 часа. Готовое желе аккуратно выложите на тарелку, нарезав порционными кусочками.

Десерт получается прозрачным и с яркими вкраплениями ананасов, нежным вкусом и приятной текстурой. Подавайте его охлажденным, украсив листиками мяты или ягодами.

Ранее сообщалось о рецепте десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

еда
десерты
рецепты
желе
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
