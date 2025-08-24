Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 19:33

В калужском аэропорту введены ограничения

В аэропорту Грабцево ограничили прием и выпуск воздушных судов

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

В аэропорту Калуги Грабцево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее Росавиация временно ограничила полеты в аэропортах Самары и Саратова для обеспечения безопасности. По данным ведомства, специалисты работали над тем, чтобы воздушные гавани функционировали без перебоев. Авиакомпании также быстро подстраивались под ситуацию, меняя расписание, а пассажирам советовали проверять информацию о рейсах.

До этого временные ограничения на работу вводились в московском аэропорту Шереметьево и тамбовском аэропорту Донское. В Тамбове это привело к полной приостановке полетов, а в Шереметьево рейсы обслуживались с длительными задержками. Пассажиров попросили с пониманием отнестись к ситуации.

Калуга
аэропорты
ограничения
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Огромный оползень на Аляске спровоцировал мощнейшее цунами
Группа вернувшихся из плена военных ВС России приземлилась в Подмосковье
Ароматные булочки с корицей: рецепт, от которого веет домашним уютом
ЦСКА обыграл «Акрон» и поднялся на второе место в РПЛ
Стало известно, когда смогут эвакуировать тело альпинистки Наговицыной
В Госдуме оценили риски от нового штамма коронавируса «стратус»
Мединский назвал заложниками курян, которых удерживали ВСУ
Появилось видео с Лолитой, рыдающей на сцене под песню о Раневской
Вэнс раскрыл, какое наказание может грозить бывшему помощнику Трампа
В Турции раскрыли, как Украина может обеспечить свою безопасность
Появилось видео с ловлей питона в 3,6 метра, неделю ползавшего по улицам
Ответ РФ переплюнет «Орешник», трупы натовцев в Закарпатье: что дальше
Вирусолог назвала главную особенность нового штамма коронавируса
Дочь депутата Госдумы снялась в кино
Окулист рассказала о правиле «20-20-20» для работы за компьютером
В США умер легендарный ведущий «Вестей» Ростов: что известно, биография
Спецавтомобиль выехал с парковки ЦДМ на Лубянке после ЧП
Российские дроны ликвидировали группу пехоты ВСУ под Звановкой в ДНР
Пробую новый рецепт вяленых помидоров — кориандр и имбирь решают
В калужском аэропорту введены ограничения
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.