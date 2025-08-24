В калужском аэропорту введены ограничения В аэропорту Грабцево ограничили прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Калуги Грабцево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Росавиация временно ограничила полеты в аэропортах Самары и Саратова для обеспечения безопасности. По данным ведомства, специалисты работали над тем, чтобы воздушные гавани функционировали без перебоев. Авиакомпании также быстро подстраивались под ситуацию, меняя расписание, а пассажирам советовали проверять информацию о рейсах.

До этого временные ограничения на работу вводились в московском аэропорту Шереметьево и тамбовском аэропорту Донское. В Тамбове это привело к полной приостановке полетов, а в Шереметьево рейсы обслуживались с длительными задержками. Пассажиров попросили с пониманием отнестись к ситуации.