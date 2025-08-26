В МИД России призвали предотвратить ухудшение ситуации в Газе В МИД России призвали Израиль предотвратить деградацию ситуации в секторе Газа

Израиль должен прекратить огонь и предотвратить дальнейшую деградацию ситуации в секторе Газа, сообщила пресс-служба МИД России. В ведомстве добавили, что Тель-Авиву нужно восстановить доступ гумпомощи в анклав, прежде всего, продовольственных товаров. В Москве выразили надежду на принятие в ООН резолюции по Газе с фокусом на разрешение гуманитарного кризиса.

Российская сторона призывает израильские власти принять срочные меры для того, чтобы не допустить ее дальнейшей деградации, остановить огонь, восстановить беспрепятственный гуманитарный доступ, — говорится в сообщении.

Ранее главы МИД государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) заявили, что ряд мусульманских стран начали работу по приостановке членства Израиля в ООН. Соответствующий итоговый документ встречи был принят по итогам совещания в саудовской Джидде.

До этого стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы армии по установлению полного контроля над Газой и разгрому палестинского движения ХАМАС. Глава правительства также поручил начать переговоры об освобождении всех заложников и прекращении войны на условиях, приемлемых для Израиля.