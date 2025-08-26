Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 12:05

В Госдуме отреагировали на угрозы Зеленского в адрес Венгрии

Депутат Шеремет: угрозы Зеленского Венгрии — тревожная ласточка для Запада

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Угрозы, высказанные президентом Украины Владимиром Зеленским в сторону Венгрии, являются первым тревожным сигналом для Запада, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости. По его словам, украинский лидер будет продолжать оказывать давление.

Угрозы со стороны Зеленского говорят о том, что терроризм не имеет границ и зло, которое взрастил Запад, возвращается к нему в логово. Это первая тревожная ласточка со стороны Зеленского, который будет шантажировать западные страны и впредь, если они будут отказывать в деньгах или оружии, для удовлетворения его дикторских прихотей, — прокомментировал депутат.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что угрозы Зеленского в адрес Будапешта получат ответ. По его словам, Киев признал атаки на нефтепровод «Дружба» в ответ на позицию Венгрии по вступлению Украины в ЕС. Орбан подчеркнул, что методы шантажа и угроз не помогут Украине добиться евроинтеграции, и что слова Зеленского не останутся без последствий.

Госдума
Михаил Шеремет
Зеленский
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, когда нормализуется ситуация с бензином
Онищенко успокоил «кликуш» среди родителей насчет риска эпидемии чикунгуньи
В Росавиации отреагировали на инцидент с бортом Air China
«Проповедует ненависть»: депутат об уроках истории «Азова» на Украине
Мужчина скончался в больнице после атаки украинских БПЛА
Лишенный звания генерала Попов раскрыл, при каком условии пойдет на СВО
Онищенко рассказал, откуда взялся новый штамм коронавируса «Стратус»
Стало известно, как отражается на ребенке искусственное вскармливание
Яхта стоимостью 80 млн рублей застряла под мостом
Онищенко призвал не паниковать из-за вирусов гонконгского и свиного гриппа
«Плюет в спину»: продюсер о похвалившей музыканта из рядов ВСУ Пугачевой
Стало известно, какие психические заболевания обостряются осенью
Стало известно, как государство защитит бывших владельцев номеров телефона
Адвокат объяснила поданное «за спиной» Товстик заявление на развод
Российским дипломатам могут запретить передвижение в Шенгене
Более 190 беспилотников ВСУ сбили в российских регионах за сутки
Полиция задержала мигранта после попытки похищения ребенка под Петербургом
В Минобороны раскрыли потери ВСУ за сутки
Королевская семья Британии: новости, за что поборются принцы Уильям и Гарри
Стоматолог открыл стрельбу по военным в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.