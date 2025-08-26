Угрозы, высказанные президентом Украины Владимиром Зеленским в сторону Венгрии, являются первым тревожным сигналом для Запада, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости. По его словам, украинский лидер будет продолжать оказывать давление.

Угрозы со стороны Зеленского говорят о том, что терроризм не имеет границ и зло, которое взрастил Запад, возвращается к нему в логово. Это первая тревожная ласточка со стороны Зеленского, который будет шантажировать западные страны и впредь, если они будут отказывать в деньгах или оружии, для удовлетворения его дикторских прихотей, — прокомментировал депутат.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что угрозы Зеленского в адрес Будапешта получат ответ. По его словам, Киев признал атаки на нефтепровод «Дружба» в ответ на позицию Венгрии по вступлению Украины в ЕС. Орбан подчеркнул, что методы шантажа и угроз не помогут Украине добиться евроинтеграции, и что слова Зеленского не останутся без последствий.