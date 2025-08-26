Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 11:47

«Северная верфь» осталась без гендиректора

Гендиректор «Северной верфи» Ненюков покидает должность

Михаил Ненюков Михаил Ненюков Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Генеральный директор ПАО «Судостроительный завод „Северная верфь“» (входит в ОСК) Михаил Ненюков покидает свою должность, передает РБК со ссылкой на пресс-службу «Объединенной судостроительной корпорации». О новой кандидатуре на пост гендиректора судозавода пока не сообщили.

Михаил Ненюков покидает «Северную верфь» в связи с переходом на новую работу, — сообщила пресс-служба.

По данным журналистов, топ-менеджер может перейти на работу «в структуры Минобороны». Его место может занять экс-гендиректор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Игорь Озар.

Тем временем газета The Wall Street Journal сообщила, что заместитель министра финансов Соединенных Штатов Майкл Фолкендер лишился должности, поскольку им оказался недоволен президент Дональд Трамп. По информации журналистов, Фолкендер не разделял взгляды американского лидера.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп объявил о своей отставке из-за разногласий в правительстве по вопросу введения дополнительных мер против Израиля. По его словам, консенсуса среди членов кабинета достичь не удалось.

должности
санк-петербург
кадровые перестановки
увольнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Росавиации отреагировали на инцидент с бортом Air China
«Проповедует ненависть»: депутат об уроках истории «Азова» на Украине
Мужчина скончался в больнице после атаки украинских БПЛА
Лишенный звания генерала Попов раскрыл, при каком условии пойдет на СВО
Эпидемиолог Онищенко рассказал, откуда взялся новый штамм «Стратус»
Стало известно, как отражается на ребенке искусственное вскармливание
Яхта стоимостью 80 млн рублей застряла под мостом
Онищенко призвал не паниковать из-за вирусов гонконгского и свиного гриппа
«Плюет в спину»: продюсер о похвалившей музыканта из рядов ВСУ Пугачевой
Стало известно, какие психические заболевания обостряются осенью
Стало известно, как государство защитит бывших владельцев номеров телефона
Адвокат объяснила поданное «за спиной» Товстик заявление на развод
Российским дипломатам могут запретить передвижение в Шенгене
Более 190 беспилотников ВСУ сбили в российских регионах за сутки
Полиция задержала мигранта после попытки похищения ребенка под Петербургом
В Минобороны раскрыли потери ВСУ за сутки
Королевская семья Британии: новости, за что поборются принцы Уильям и Гарри
Стоматолог открыл стрельбу по военным в российском регионе
Военэксперт ответил, что ждет бойцов ВСУ в котле под Северском
Сын альпинистки Наговицыной вышел с позитивным прогнозом
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.