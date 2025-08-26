«Северная верфь» осталась без гендиректора

Генеральный директор ПАО «Судостроительный завод „Северная верфь“» (входит в ОСК) Михаил Ненюков покидает свою должность, передает РБК со ссылкой на пресс-службу «Объединенной судостроительной корпорации». О новой кандидатуре на пост гендиректора судозавода пока не сообщили.

Михаил Ненюков покидает «Северную верфь» в связи с переходом на новую работу, — сообщила пресс-служба.

По данным журналистов, топ-менеджер может перейти на работу «в структуры Минобороны». Его место может занять экс-гендиректор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Игорь Озар.

Тем временем газета The Wall Street Journal сообщила, что заместитель министра финансов Соединенных Штатов Майкл Фолкендер лишился должности, поскольку им оказался недоволен президент Дональд Трамп. По информации журналистов, Фолкендер не разделял взгляды американского лидера.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп объявил о своей отставке из-за разногласий в правительстве по вопросу введения дополнительных мер против Израиля. По его словам, консенсуса среди членов кабинета достичь не удалось.