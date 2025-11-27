Москва и Баку намерены довести товарооборот до $5 млрд

Россия и Азербайджан до конца этого года доведут взаимный товарооборот до $5 млрд, заявил в ходе международного круглого стола «Преимущества для бизнеса от участия в евразийской экономической интеграции» российский посол в республике Михаил Евдокимов. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва и Баку сформировали очень тесные связи.

У нас с Азербайджаном очень тесные связи, очень активное сотрудничество. <…> Мы достигнем в этом году, наверное, символической для нас суммы в $5 млрд товарооборота, — сказал дипломат.

Евдокимов признал, что для кого-то $5 млрд, возможно, «не очень большая цифра». Однако он подчеркнул, что эта цифра говорит об «очень хорошем» взаимном росте товарооборота между Россией и Азербайджаном.

Успешно растет не только двусторонний товарооборот между Россией и Азербайджаном, но и товарооборот Азербайджана с другими странами ЕАЭС, — добавил посол.

Ранее Россия, Азербайджан и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в железнодорожной сфере. Документ согласован по итогам 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.