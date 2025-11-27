День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 13:54

Москва и Баку намерены довести товарооборот до $5 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Россия и Азербайджан до конца этого года доведут взаимный товарооборот до $5 млрд, заявил в ходе международного круглого стола «Преимущества для бизнеса от участия в евразийской экономической интеграции» российский посол в республике Михаил Евдокимов. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва и Баку сформировали очень тесные связи.

У нас с Азербайджаном очень тесные связи, очень активное сотрудничество. <…> Мы достигнем в этом году, наверное, символической для нас суммы в $5 млрд товарооборота, — сказал дипломат.

Евдокимов признал, что для кого-то $5 млрд, возможно, «не очень большая цифра». Однако он подчеркнул, что эта цифра говорит об «очень хорошем» взаимном росте товарооборота между Россией и Азербайджаном.

Успешно растет не только двусторонний товарооборот между Россией и Азербайджаном, но и товарооборот Азербайджана с другими странами ЕАЭС, — добавил посол.

Ранее Россия, Азербайджан и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в железнодорожной сфере. Документ согласован по итогам 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.

Азербайджан
Баку
Россия
Москва
товарооборот
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Закуска для фуршета, которую разберут за минуту: простой рецепт с лососем
В Госдуме высказались об угрозе Лепса «отстреливать» журналистов на свадьбе
«Странно слышать»: Захарова о скандальном заявлении премьер-министра Японии
Грушко объяснил, почему ЕС не участвует в переговорах по Украине
Интернет-омбудсмен оценил возможность блокировки WhatsApp в России
Раскрыты неожиданные цифры по средним «чекам» мошенников
Россиян начнут штрафовать за непрошенную рассылку интимных фото
Адольф Гитлер победил на региональных выборах в Намибии
Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище
Как перенести контакты с Айфона на Андроид: пошаговая инструкция
Врач назвал способы побороть страх перед МРТ
«История не окончена»: военэксперт раскрыл будущее Харькова
«Жужжалка» вышла в эфир со словом «математичка»
Дерматолог развеяла миф о ночных и дневных кремах
В Европе согласились на возвращение России в G8, но с одним нюансом
Слухи об алкоголизме, аборт, слова о Зеленском: как живет Татьяна Кравченко
Мошенники придумали «госпрограммы» для обмана пенсионеров
Стало известно, что может сорвать личный визит Орбана в Москву
«Для топки»: Захарова колко ответила на железнодорожные планы Латвии
HR-эксперт дал совет, как работать продуктивнее
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.