Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 07:30

В США разъяснили отставку заместителя главы Минфина

WSJ: отставка замглавы Минфина США произошла из-за недовольства Трампа

Майкл Фолкендер Майкл Фолкендер Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заместитель министра финансов Соединенных Штатов Майкл Фолкендер лишился должности, поскольку им оказался недоволен президент Дональд Трамп, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, Фолкендер не разделял взгляды американского лидера.

По словам людей, знакомых с ситуацией, второй по значимости чиновник министерства финансов был уволен со своей должности после того, как вызвал недовольство президента Трампа и вражду с его приближенными, — говорится в публикации.

В частности, взгляды Фолкендера на финансовую политику напоминали Трампу позицию бывшего министра финансов Стивена Мнучина, которая оказалась далекой от видения хозяина Белого дома во время его первого срока. В частности, Мнучин предлагал утвердить председателем Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, с которым Трамп также конфликтовал.

Ранее Трамп назвал новый прогноз Бюджетного управления конгресса прямым подтверждением эффективности его торговой политики. Согласно отчету, в течение 10 лет действующие пошлины могут принести в казну доход в размере $4 трлн. Трамп расценил это как полную победу.

США
Дональд Трамп
Минфин США
отставки
увольнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России запретили сайты с книгами политолога, который писал про Украину
К ВСУ присоединилось новое подразделение наемников
В США разъяснили отставку заместителя главы Минфина
В Италии раскрыли, какая иллюзия о Евросоюзе развеялась с приходом Трампа
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 августа: инфографика
КНДР обвинила Южную Корею в провокационной стрельбе у границы
Над тремя регионами России сбили семь украинских беспилотников
Синоптики предупредили о возможном влиянии урагана в США на Россию
Ростовскую область охватили пожары из-за БПЛА
«Он президент ничего»: во Франции оспорили легитимность Зеленского
Приставы начали конфисковывать имущество известного певца
Холод с осенними дождями: какой будет погода в России 25–29 августа
Автобус с туристами перевернулся в США
Сформировали огневые карманы для ВСУ: успехи ВС РФ к утру 23 августа
В Канаде «приговорили к расстрелу» 400 страусов
«Катастрофа»: Украине сделали мрачный прогноз из-за плана Трампа
Завтракаем по-французски: готовим пышный омлет «Пуляр»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 августа 2025 года
Новые СИЗО могут появиться в России
Новые владельцы имущества российского блогера пойдут на допрос
Дальше
Самое популярное
Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Творожные палочки за 10 минут — завтрак, который обожают взрослые и дети
Общество

Творожные палочки за 10 минут — завтрак, который обожают взрослые и дети

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.