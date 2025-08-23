В США разъяснили отставку заместителя главы Минфина

Заместитель министра финансов Соединенных Штатов Майкл Фолкендер лишился должности, поскольку им оказался недоволен президент Дональд Трамп, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, Фолкендер не разделял взгляды американского лидера.

По словам людей, знакомых с ситуацией, второй по значимости чиновник министерства финансов был уволен со своей должности после того, как вызвал недовольство президента Трампа и вражду с его приближенными, — говорится в публикации.

В частности, взгляды Фолкендера на финансовую политику напоминали Трампу позицию бывшего министра финансов Стивена Мнучина, которая оказалась далекой от видения хозяина Белого дома во время его первого срока. В частности, Мнучин предлагал утвердить председателем Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, с которым Трамп также конфликтовал.

Ранее Трамп назвал новый прогноз Бюджетного управления конгресса прямым подтверждением эффективности его торговой политики. Согласно отчету, в течение 10 лет действующие пошлины могут принести в казну доход в размере $4 трлн. Трамп расценил это как полную победу.