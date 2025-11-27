В МИД России оценили истинный вклад ЕС в достижение мира на Украине Грушко отрицает какой-либо вклад стран ЕС в мирное урегулирование на Украине

Ни о каком вкладе европейских государств в дипломатическое урегулирование конфликта на Украине речь не идет, заявил замглавы министерства иностранных дел России Александр Грушко. Он добавил, что участники Евросоюза ведут подготовку к полноценному военному противостоянию с РФ, передает корреспондент NEWS.ru.

Линия ЕС исключает достижение мира на Украине. Если мы посмотрим на реальные позиции, которые озвучивают европейские лидеры, то, конечно, ни о каком месте и ни о каком вкладе европейских государств, которые объявляют войну с Россией, в [урегулирование] конфликта на Украине [речь не идет], — сказал Грушко.

Ранее американский журнал Atlantic сообщал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует попробовать новый подход к урегулированию конфликта на Украине. По данным авторов, министр армии США Дэниел Дрисколл проинформировал о намерениях главы государства на встрече с дипломатами из ЕС. В Вашингтоне констатировали, что все предыдущие способы закончить боевые действия оказались безрезультатными.