24 ноября 2025 в 12:09

Кудашов раскрыл, от кого узнал о своем увольнении

Алексей Кудашов Алексей Кудашов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывший главный тренер московского ХК «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, что узнал о своем увольнении из клуба от помощника Вячеслава Козлова. По его словам, тот позвонил сразу, как только узнал, что ему предложили должность, передает «Чемпионат».

Узнал от Вячеслава Козлова. Моя должность была предложена ему, он позвонил мне и сообщил об этом в воскресенье вечером, а утром в понедельник в офисе я подписал расторжение контракта. Отмечу, на тот момент в турнирной таблице по потерянным очкам команда находилась на третьем месте, — поделился Кудашов.

Кудашова отправили в отставку 16 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера стал его помощник Вячеслав Козлов. Кудашов возглавлял «Динамо» с 2021 года, и под его руководством клуб смог добиться значительных успехов: в 2024 году динамовцы завоевали Кубок Континента, а годом позже добились статуса обладателей бронзовых медалей чемпионата КХЛ, впервые за 12 лет пробившись в третий раунд плей-офф. На посту главного тренера команды Кудашов провел 321 матч.

