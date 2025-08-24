Сентябрь — время посадить этот многолетник! Невероятные цветы 10 лет с вами

Сентябрь — время посадить этот многолетник! Невероятные цветы 10 лет с вами

Сентябрь — время посадить этот многолетник! Невероятные цветы 10 лет с вами! Начало осени — идеальный момент для посадки лилий, чтобы ваш сад расцвёл яркими красками следующей весной! Эти великолепные многолетники покоряют садоводов своей красотой, ароматом и удивительной выносливостью. Лилии, с их разнообразием оттенков и форм, станут настоящей жемчужиной любого участка, радуя цветением долгие годы.

Обратите внимание на восточную лилию Роузлили Олимпия. Её крупные, изысканные цветы с нежно-розовыми лепестками и тонким ароматом достигают 15–20 см в диаметре. Высота растения — до 90 см, а цветение начинается в июле, наполняя сад элегантностью. Эта лилия зимостойка (до -30°C, зона 4), что делает её отличным выбором для российских садов. При правильном уходе она живёт 8–10 лет, не требуя частой пересадки.

Лилии неприхотливы: они любят хорошо дренированную почву и солнечные участки, хотя переносят и лёгкую полутень. Луковицы высаживают на глубину 15–20 см, с расстоянием 20–30 см между растениями. Они идеальны для клумб, миксбордеров, групповых посадок или как солитеры. Лилии устойчивы к болезням, а их долговечность и зимостойкость делают их фаворитами среди садоводов.

Совет: 5 сортов лилий для вашего сада

Casa Blanca — белоснежная, ароматная, восточная. Black Beauty — тёмно-красная с белой каймой, зимостойкая. Golden Splendor — ярко-жёлтая, трубчатая, долговечная. Stargazer — розово-белая с яркими пятнами, очень ароматная. Anastasia — розовая, восточная, с крупными цветами.

Посадите лилии в сентябре, и ваш сад будет сиять роскошью и ароматом долгие годы!

Ранее мы рассказывали, как сделать так, чтобы гортензии цвели до поздней осени! Проверенные подкормки садоводов.