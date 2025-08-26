Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 11:55

Бойцов «Азова» захотели сделать примером для украинских школьников

Залужный предложил изучать в школах действия батальона «Азов»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил с инициативой включить изучение «подвигов» батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в школьную программу. В ходе подкаста «Новая украинская школа» действующий посол Украины в Великобритании предложил заменить традиционную гуманитарную подготовку изучением истории националистических формирований.

Залужный заявил, что существующая система обучения морально устарела и требует кардинального обновления. Он считает, что основой патриотического воспитания должен стать пример бойцов «Азова».

Я бы ее заменил на «Азов», подвиг «Азова» <…> В военно-патриотическом воспитании очень важно знать, что кто-то уже это делал, — сказал он.

Экс-главком также добавил, что для будущих военных критически важен исторический контекст и преемственность поколений. По его мнению, размещение памятных табличек в учебных аудиториях могло бы служить постоянным напоминанием о действиях предшественников.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказывал, что командный состав «Азова» оставил свои позиции на Краснолиманском направлении. Весь штаб во главе с командиром соединения отступил за реку Оскол.

Украина
Азов
Валерий Залужный
школы
