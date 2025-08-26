Курянин рассказал о полученных от ВСУ ранениях Курянин Белокрылов рассказал, как бойцы ВСУ открыли по нему огонь из автомата

Вернувшийся из украинского плена житель Курской области Илья Белокрылов заявил, что бойцы ВСУ обстреляли его из автомата. В беседе с РИА Новости мужчина отметил, что получил четыре пулевых ранения, но смог выжить.

Одна пуля прошла, вот, кожу тут содрала, кровища была. Другая [попала в руку]. Третья вот тут, в сердце, через сердце, и вошла в руку туда, в руке была пуля. Четвертая пуля сзади навылет, — сказал Белокрылов.

По словам курянина, его машина «превратилась в решето». Мужчина утверждает, что предупредил военнослужащих ВСУ, что является гражданским.

Подразделения ВСУ пересекли границу Курской области утром 6 августа 2024 года. Их продвижение вскоре было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении региона 26 апреля 2025 года.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны украинских войск пострадали более 120 мирных жителей России, 19 человек погибли, включая ребенка. По его словам, удары наносились беспилотниками и системами РСЗО, чаще всего жертвами становились жители Белгородской области и ДНР.