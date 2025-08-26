В Росавиации отреагировали на инцидент с бортом Air China

В Росавиации отреагировали на инцидент с бортом Air China Для пассажиров экстренно севшего в Нижневартовске самолета готовят запасной борт

Для пассажиров самолета авиакомпании Air China, который экстренно приземлился в аэропорту Нижневартовска, готовят запасной борт, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, пока людей размещают в международном терминале воздушной гавани.

Пассажиров рейса Лондон — Пекин авиакомпании Air China размещают в международном терминале аэропорта Нижневартовск. Запасной борт ожидается около 16:00 мск, — написал Кореняко.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что летевший из Лондона в Пекин самолет авиакомпании Air China экстренно посадили в аэропорту Нижневартовска из-за поломки двигателя. На борту находятся 311 пассажиров. Отмечалось, что самолет вылетел из Хитроу в 00:43 по московскому времени и приземлился в Нижневартовске в 06:23 мск.

Прежде адвокат Майк Эндрюс заявил, что крушение лайнера Boeing 787-8 авиакомпании Air India в начале лета могло произойти из-за проблем с электроникой. По мнению юриста, к трагедии, предположительно, привели технические неисправности в системе водоснабжения туалетов, вызвавшие неполадки с электропитанием.