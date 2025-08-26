Исследование подтвердило существование отцовского инстинкта

Отцовский инстинкт существует и по силе может быть сопоставим с материнским, пишет Human Brain Mapping. Опыты с участием 32 мужчин, недавно ставших отцами, показали, что их мозг по-особенному реагирует на собственных детей.

Добровольцам показывали кадры с младенцами. МРТ-сканирование выявило, что именно при виде своего ребенка у мужчин активировались зоны мозга, отвечающие за эмоции, систему вознаграждения и понимание мыслей других людей.

Примечательно, что сила реакции зависела не от возраста малыша или количества проведенного с ним времени, а от глубины эмоциональной связи. По словам авторов работы, открытие опровергают распространенный миф о том, что мужчины хуже женщин понимают детей. Оказалось, что отцовство также перестраивает работу нервных сетей, помогая лучше понимать, что нужно младенцу.

Ранее сообщалось, что в России может появиться сокращенный четверг для молодых отцов. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов уже обратился с такой инициативой в Министерство труда и социальной защиты. Предполагается, что данное решение позволит снизить нагрузку на матерей.