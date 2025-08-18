Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 10:56

В России хотят ввести сокращенный четверг для молодых отцов

Депутат Чернышов предложил ввести сокращенный четверг для молодых отцов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России может появиться сокращенный четверг для молодых отцов, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов уже обратился с такой инициативой в Министерство труда и социальной защиты. Предполагается, что данное решение позволит снизить нагрузку на матерей.

Как уточнил канал, Чернышов выступил за сокращение четверга для отцов детей до трех лет на законодательном уровне. Таким образом, они бы работали в этот день недели не больше шести часов. По мнению депутата, для большинства россиян именно четверг является самым загруженным днем.

Инициатива даст реальную возможность полноценно участвовать в заботах о малыше, будь то посещение поликлиники, развивающих занятий или просто совместные игры и прогулки, — говорится в документе.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал начать штрафовать россиян за измену в браке и уход из семьи. По его мнению, за такие проступки нужно взимать от 15 до 50 тысяч рублей.

