Житель Курской области рассказал, как его пытались убить бойцы ВСУ

Житель Суджанского района Курской области Илья Белокрылов стал жертвой нападения со стороны украинских военных, передает РИА Новости. Мужчина, недавно вернувшийся из плена, заявил, что солдаты ВСУ открыли по нему автоматный огонь.

По словам Белокрылова, военные выпустили в него четыре пули, а его автомобиль был превращен в решето. Он подробно описал полученные ранения, подчеркнув, что одна из пуль прошла опасно близко к сердцу.

С автомата меня расстреляли, с автомата, понимаете. Машина вообще в решето превратилась. В меня влетело четыре пули с автомата. Одна пуля прошла, вот, кожу тут содрала, кровища была. Другая (попала в руку, она опухла — NEWS.ru) <...> Третья вот тут, в сердце, через сердце, и вошла в руку туда, в руке была пуля. Четвертая пуля сзади навылет. Вот такой клок вырвало, — рассказал Белокрылов.

Мужчина утверждает, что пытался объяснить нападавшим свой гражданский статус, но это не возымело действия. Он отметил, что военные были в агрессивном состоянии и не желали ничего слушать, называя его «путинским».

Ранее в Суджанском районе Курской области 44-летний мужчина получил серьезные травмы, случайно наступив на неразорвавшийся боеприпас. У пострадавшего диагностирована неполная ампутация левой стопы. Он был госпитализирован в Курскую областную больницу.