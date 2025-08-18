Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 11:49

Прогулка по приграничью закончилась для мужчины травматической ампутацией

Хинштейн: мужчина подорвался на взрывном устройстве в Суджанском районе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Суджанском районе 44-летний мужчина получил серьезные травмы после того, как случайно наступил на взрывное устройство, заявил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его данным, у пострадавшего диагностирована неполная ампутация левой стопы. В настоящее время он находится в Курской областной больнице, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

На этом фоне Хинштейн обратился к жителям региона и подчеркнул, что многие населенные пункты в приграничных районах до сих пор представляют опасность из-за большого количества неразорвавшихся боеприпасов. Несмотря на активную работу саперов по очистке территории, угроза сохраняется.

Ранее в Курской области зафиксирована атака украинского беспилотника на энергетическую инфраструктуру. Удар пришелся по подстанции «Рыльск 110 кВ», что привело к серьезным последствиям. В результате повреждения силового кабеля произошло массовое отключение электроэнергии в нескольких районах области. Без электроснабжения остались населенные пункты Рыльского, Глушковского и Кореневского районов.

До этого Хинштейн сообщил о возросшем количестве пострадавших после ночного обстрела Курска. По последним данным, число потерпевших достигло 12 человек. Из них девять находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях, еще трое получают амбулаторную помощь.

ампутации
травмы
взрывы
Курская область
Суджа
