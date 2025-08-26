Россиян предупредили о смертельной опасности консервов

В консервах содержится избыток жира и соли, что представляет смертельную опасность для человека, заявила «Радио 1» диетолог Наталья Павлюк. Такие продукты повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила врач.

Если продукт в масле, например, или в томатном соусе. В таком случае консервы стоит добавлять не к соленому, а к пресному, чтобы был баланс, — посоветовала Павлюк.

Она добавила, что в таких продуктах зачастую есть тяжелые металлы и микробы, вредящие организму. Лучше покупать исключительно те консервы, которые изготовлены по ГОСТу, а также обязательно изучать их внешний вид и состав.

Ранее нутрициолог Наталья Чаевская заявила, что употребление готовой еды из доставки часто приводит к отравлениям. По ее словам, это происходит из-за нарушения температурного режима, неправильного хранения продуктов или использования просроченных ингредиентов.