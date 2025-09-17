Названы опасные последствия дефицита воды для организма

Недостаток воды напрямую угрожает здоровью почек и повышает риск образования тромбов, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, дефицит жидкости быстро отражается на работе выделительной и кровеносной систем, провоцируя развитие опасных патологий.

Будут страдать почки и весь мочевыделительный тракт. Когда наблюдается дефицит воды, это в первую очередь отражается на этих системах. Во вторую очередь будет страдать кровь. Если кровь густая, соответственно, то возникает сложный ток сгущенной крови по артериям и венам. Это приводит к застойным явлениям в кровеносной и лимфатической системах с соответствующими тромбообразованиями, — пояснила Мизинова.

Как отметила диетолог, организм человека на 70–90% состоит из воды: мозг почти полностью, внутренние органы и среды тоже содержат воду, а кровь и лимфа — жидкостные структуры. Поэтому ее недостаток сразу сказывается на здоровье и может приводить к серьезным нарушениям работы организма, добавила врач.

Ранее нутрициолог Надежда Литвинова-Гразион заявила, что с наступлением осени в рацион рекомендуется добавлять облепиху, тыкву, кабачок, яблоки и грибы. Она отметила, что в облепихе содержится обилие витаминов и микроэлементов, в том числе натрий, железо, магний и фосфор.