В Венгрии признали беспомощность Европы без России Сийярто: без участия России Европа не сможет обеспечить собственную безопасность

Европейские страны не смогут обеспечить собственную безопасность и конкурентоспособность без России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в программе «Час борцов» на YouTube. Экономика стран ЕС напрямую зависела от природных ископаемых Москвы, констатировал дипломат.

Россия находится в Европе, и без нее не может быть европейской безопасности. Но я скажу еще кое-что: без России не может быть европейской конкурентоспособности, — пояснил Сийярто.

По мнению главы МИД Венгрии, текущая экономическая модель была уничтожена по вине Брюсселя. При этом политики так и не смогли найти ей новую и эффективную альтернативу, добавил дипломат.

Также западные аналитики отмечали, что Европа может моментально лишиться топлива в случае военного конфликта. Удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» говорят о неспособности ЕС защитить энергетическую инфраструктуру, констатировали журналисты.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш выступил против включения Украины в состав Евросоюза. Для страны — члена ЕС неприемлемо ставить под угрозу энергобезопасность других государств сообщества путем атак на газо- и нефтепроводы, подчеркнул он.