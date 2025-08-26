Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 12:58

В Венгрии признали беспомощность Европы без России

Сийярто: без участия России Европа не сможет обеспечить собственную безопасность

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европейские страны не смогут обеспечить собственную безопасность и конкурентоспособность без России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в программе «Час борцов» на YouTube. Экономика стран ЕС напрямую зависела от природных ископаемых Москвы, констатировал дипломат.

Россия находится в Европе, и без нее не может быть европейской безопасности. Но я скажу еще кое-что: без России не может быть европейской конкурентоспособности, — пояснил Сийярто.

По мнению главы МИД Венгрии, текущая экономическая модель была уничтожена по вине Брюсселя. При этом политики так и не смогли найти ей новую и эффективную альтернативу, добавил дипломат.

Также западные аналитики отмечали, что Европа может моментально лишиться топлива в случае военного конфликта. Удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» говорят о неспособности ЕС защитить энергетическую инфраструктуру, констатировали журналисты.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш выступил против включения Украины в состав Евросоюза. Для страны — члена ЕС неприемлемо ставить под угрозу энергобезопасность других государств сообщества путем атак на газо- и нефтепроводы, подчеркнул он.

Европа
Венгрия
Россия
Петер Сийярто
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе узнали об обсуждении США и России энергетических сделок
Жива ли альпинистка Наговицына на самом деле? Помощь Бастрыкина, сын
В Кузбассе из-за кризиса остановили работу 17 угольных предприятий
Боец СВО развеял миф о роли танков в современных боевых действиях
Рыбак два дня дрейфовал с телом внезапно умершего брата на сломанной лодке
Стало известна причина смерти актера Алексея Аптовцева
Суд вынес решение в отношении Алекса Лесли
Россиянам рассказали, какие консервы нельзя есть
IT-эксперт оценил запрет банкам выдавать свыше десяти карт в одни руки
Samsung ответил на сообщения о предустановке МАХ на свои смартфоны
В России могут оставить только целевые места для студентов-медиков
Налет на Крым, отравленная вода, сотни трупов: ВСУ атакуют РФ 26 августа
СК начал проверку по факту ЧП с альпинисткой Натальей Наговицыной
«Перебьетесь, домой»: Миронов призвал «гнать» мигрантов
Дочь Пескова заподозрили в беременности
Названы главные ошибки альпинистки Наговицыной
«Мы не признаем»: в Боливии взбунтовались против России
В России ужесточат правила для охотников
Стилист оценила новую стрижку Чиповской
Депутат рассказала, как легко мигранты получают гражданство
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Общество

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.