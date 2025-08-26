Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Онищенко объяснил «востребованность» противовирусных лекарств

Онищенко заявил, что антибиотики бесполезны против вирусов

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Алексей Беклин/NEWS.ru

Антибиотики бесполезны против вирусных заболеваний, заявил врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко на брифинге по теме «Медицинские итоги лета: Как защитить ребенка от вирусов в новом учебном сезоне?». При этом он добавил, что из-за неразумного и неправильного использования антибиотиков, у человека формируется резистентность к ним, передает корреспондент NEWS.ru.

Антибиотики убивают только микробы и то не всегда, поскольку из-за их неразумного и неправильного применения возникает устойчивость. Антибиотики вирусы не убивают. Есть так называемая группа антиретровирусных препаратов – препараты, которые целенаправленно убивают вирусные заболевания. Врачи назначают их только там, где видят эффект, — заявил Онищенко.

Также Онищенко заявил, что новый штамм коронавируса «Стратус» является производным «Омикрона». Его научное название — XFG. Он отметил, что Пекинский университет внимательно изучил «Стратус». Новый штамм возник из двух существующих субвариантов: LF.7 и LP 8.1.2, которые тоже никуда не делись и продолжают циркулировать, добавил академик.

