Кузбассовец ради восьми тысяч рублей вскрыл сейф и потерял свободу В Кузбассе мужчина вломился в дом и вытащил из сейфа восемь тысяч рублей

В Кузбассе поймали мужчину, который вскрыл сейф в доме своей знакомой и выгреб всю наличку, сообщает «Сiбдепо». Отмечается, что «медвежатнику» достались восемь тысяч рублей.

Как сообщается, злоумышленник знал, что в тот день никого дома не будет, и решил воспользоваться этим. Проникнув в помещение, мужчина начал искать ценности. Обнаружив сейф, он попытался его открыть, но в итоге просто нашел ключ и открыл хранилище. «Домушник» потратил все деньги меньше чем за сутки, еще до того, как его задержали.

Ранее стало известно, что в ходе нападения на отделение почты в Москве было похищено около 4,8 млн рублей. По данным столичной прокуратуры, утром в отделение вошли двое неизвестных с масками на лицах. По предварительным данным, нападавшие были вооружены.

До этого на Васильевском острове в Санкт-Петербурге неизвестные проникли в квартиру 69-летнего филолога и похитили имущество на сумму 1,3 млн рублей. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.