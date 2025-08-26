Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 12:55

Кузбассовец ради восьми тысяч рублей вскрыл сейф и потерял свободу

В Кузбассе мужчина вломился в дом и вытащил из сейфа восемь тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кузбассе поймали мужчину, который вскрыл сейф в доме своей знакомой и выгреб всю наличку, сообщает «Сiбдепо». Отмечается, что «медвежатнику» достались восемь тысяч рублей.

Как сообщается, злоумышленник знал, что в тот день никого дома не будет, и решил воспользоваться этим. Проникнув в помещение, мужчина начал искать ценности. Обнаружив сейф, он попытался его открыть, но в итоге просто нашел ключ и открыл хранилище. «Домушник» потратил все деньги меньше чем за сутки, еще до того, как его задержали.

Ранее стало известно, что в ходе нападения на отделение почты в Москве было похищено около 4,8 млн рублей. По данным столичной прокуратуры, утром в отделение вошли двое неизвестных с масками на лицах. По предварительным данным, нападавшие были вооружены.

До этого на Васильевском острове в Санкт-Петербурге неизвестные проникли в квартиру 69-летнего филолога и похитили имущество на сумму 1,3 млн рублей. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

Россия
наличность
сейфы
кражи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Действовать на опережение»: Миронов призвал усилить контроль над миграцией
Под Анапой бушует лесной пожар
Епископ рассказал о вреде эзотерических практик
На Западе узнали об обсуждении США и России энергетических сделок
Жива ли альпинистка Наговицына на самом деле? Помощь Бастрыкина, сын
В Кузбассе из-за кризиса остановили работу 17 угольных предприятий
Боец СВО развеял миф о роли танков в современных боевых действиях
Рыбак два дня дрейфовал с телом внезапно умершего брата на сломанной лодке
Стало известна причина смерти актера Алексея Аптовцева
Суд вынес решение в отношении Алекса Лесли
Россиянам рассказали, какие консервы нельзя есть
IT-эксперт оценил запрет банкам выдавать свыше десяти карт в одни руки
Samsung ответил на сообщения о предустановке МАХ на свои смартфоны
В России могут оставить только целевые места для студентов-медиков
Налет на Крым, отравленная вода, сотни трупов: ВСУ атакуют РФ 26 августа
СК начал проверку по факту ЧП с альпинисткой Натальей Наговицыной
«Перебьетесь, домой»: Миронов призвал «гнать» мигрантов
Дочь Пескова заподозрили в беременности
Названы главные ошибки альпинистки Наговицыной
«Мы не признаем»: в Боливии взбунтовались против России
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Общество

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.