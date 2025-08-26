Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 13:16

В Госдуме раскрыли, возможно ли снизить инфляцию до 7% к концу года

Депутат Говырин: жесткая политика Центробанка поможет снизить инфляцию до 7%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка поможет снизить инфляцию до 6–7% к концу 2025 года, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, удержание ключевой ставки и ограничение роста цен призвано сохранить покупательную силу россиян.

Сегодня российская экономика развивается в условиях жесткой денежно-кредитной политики: ключевая ставка удерживается на уровне около 19%, что ограничивает рост цен и помогает постепенно снизить инфляцию с 7–8% в начале года до прогнозируемых 6–7% к концу. Такой курс выбран Банком России не ради искусственного воздействия на валюту, а ради сохранения покупательной силы граждан и защиты сбережений, — сказал Говырин.

При этом, отметил депутат, рубль формируется под влиянием рыночных факторов и отражает баланс экспорта, импорта и внутреннего спроса. По его словам, в текущих условиях курс в диапазоне 78–79 рублей за доллар считается экспертами нейтральным, так как поддерживает экспортеров, не создавая при этом излишнего давления на импортные цены.

Особое значение приобретает и бюджетная политика: ее ориентиром становится аккуратное управление доходами и расходами, что позволяет выполнять социальные обязательства и одновременно формировать резервы на будущее. Это отражает и стратегическую линию государства, и конкретные шаги — от сохранения программ поддержки населения до инвестиций в инфраструктуру и новые отрасли, — добавил Говырин.

Он подчеркнул, что жесткая ставка, контролируемая инфляция и сбалансированный бюджет работают совместно, создавая условия для устойчивого роста. По словам депутата, это не гонка за быстрыми результатами, а последовательное движение вперед, которое позволяет бизнесу и гражданам чувствовать себя защищеннее в долгосрочной перспективе.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов заявил, что начатое Центробанком снижение ключевой ставки не приведет к девальвации рубля. По его словам, на этом фоне отечественная валюта должна стабилизироваться.

