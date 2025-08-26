Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 августа 2025 в 13:08

Терапевт дала советы, как уберечь себя от болезней в межсезонье

Терапевт Мымрина посоветовала регулярно проветривать жилье в межсезонье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для того, чтобы не заболеть в межсезонье, следует регулярно проветривать жилье и поддерживать оптимальную влажность воздуха, заявила «Вечерней Москве» терапевт Екатерина Мымрина. Кроме того, в этот период следует избегать мест массового скопления людей.

Важно регулярно увлажнять помещение и дыхательные пути. Также необходимо одеваться по погоде и избегать резких перепадов температуры, поскольку как переохлаждение, так и перегрев ослабляют защитные функции организма, — призвала Мымрина.

Помимо этого, для укрепления иммунной системы необходимы сбалансированное питание, качественный сон, физическая активность и прогулки на свежем воздухе. В рацион в межсезонье лучше включить овощи, фрукты, а также продукты с обилием витаминов и минералов, перечислила врач.

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что при аллергии, в отличие от простудных заболеваний, у человека зачастую появляется именно водянистый и прозрачный насморк. Для аллергической реакции также характерен исключительно сухой кашель и без мокроты.

