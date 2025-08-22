В Роспотребнадзоре объяснили, как отличить аллергию от простуды В Роспотребнадзоре заявили, что при аллергии насморк водянистый и прозрачный

При аллергии в отличие от простудных заболеваний у человека зачастую появляется именно водянистый и прозрачный насморк, пишет Мойка78 со ссылкой на Роспотребнадзор. Для аллергической реакции также характерен исключительный сухой кашель и без мокроты.

Симптомы аллергии усиливаются на улице, в особенности в сухую и ветреную погоду, отметили в ведомстве. Там добавили, что в отличие от простуды при ней не изменяется температура тела.

Наконец, при аллергии не помогают лекарства от вирусных заболеваний. Специалисты также добавили, что особенную опасность такая реакция представляет для детей и пожилых людей. У них аллергия может спровоцировать астму, бронхоспазмы и бессонницу.

Ранее биолог София Абрамова заявила, что укус паука-осы по болезненности сравним с атакой осы и может быть опасен для аллергиков. По ее словам, симптомы такие же: местная боль, покраснение, отек и зуд, которые проходят через несколько часов.