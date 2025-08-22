Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 16:09

В Роспотребнадзоре объяснили, как отличить аллергию от простуды

В Роспотребнадзоре заявили, что при аллергии насморк водянистый и прозрачный

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При аллергии в отличие от простудных заболеваний у человека зачастую появляется именно водянистый и прозрачный насморк, пишет Мойка78 со ссылкой на Роспотребнадзор. Для аллергической реакции также характерен исключительный сухой кашель и без мокроты.

Симптомы аллергии усиливаются на улице, в особенности в сухую и ветреную погоду, отметили в ведомстве. Там добавили, что в отличие от простуды при ней не изменяется температура тела.

Наконец, при аллергии не помогают лекарства от вирусных заболеваний. Специалисты также добавили, что особенную опасность такая реакция представляет для детей и пожилых людей. У них аллергия может спровоцировать астму, бронхоспазмы и бессонницу.

Ранее биолог София Абрамова заявила, что укус паука-осы по болезненности сравним с атакой осы и может быть опасен для аллергиков. По ее словам, симптомы такие же: местная боль, покраснение, отек и зуд, которые проходят через несколько часов.

аллергия
простуда
заболевания
Роспотребнадзор
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какой будет погода в Москве с 25 по 29 августа
Причастных к атаке на Героя России уничтожили на Украине
«Это совершенно другие бои»: военэксперт рассказал, как изменилась СВО
ЕС направил Украине новые миллиарды евро
Бабье лето и тепло до +30? Погода в Москве в начале сентября: чего ждать
МИД России отреагировал на теракт у авиабазы в Колумбии с погибшими
В Госдуме назвали выдающееся достижение Путина
Военэксперт объяснил, при каком условии мир на Украине может не наступить
Россиянам рассказали, как законно продать урожай с огорода
Двое школьников на квадроцикле снесли женщин и попали на видео
Лукашенко раскрыл, с кем ведет переговоры по освобождению заключенных
Оверчук: Москва и Баку договорились развивать сотрудничество в энергетике
В России развеяли масштабный миф о пятой статье НАТО
В Toyota ответили, стоит ли ждать возвращения компании в Россиию
13-я зарплата для россиян: кому будет положена, как получить
Военный эксперт оценил идею демилитаризации российской границы
Тяжелые роды, жуткая травма, рак, загулы Ягудина: как живет Тотьмянина
Психолог рассказала с какими коллегами можно дружить
Раскрыто российское «противоядие» против украинских «Фламинго»
В Роспотребнадзоре объяснили, как отличить аллергию от простуды
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.