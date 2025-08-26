Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 12:10

Экс-президент Южной Осетии рассказал, когда Путин сделал мир многополярным

Экс-президент Южной Осетии Кокойты: в 2008 году Путин сделал мир многополярным

Эдуард Кокойты Эдуард Кокойты Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Защита и признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года ознаменовали конец однополярного мира, заявил NEWS.ru второй президент республики Эдуард Кокойты. По его словам, это «великое историческое событие».

Эти даты, 8 и 26 августа, должны войти в мировую историю как конец однополярного мира. Владимир Путин во время своей Мюнхенской речи предупредил мировое сообщество, что нельзя так разговаривать с Россией, но США все равно спровоцировали Грузию и ее президента на безрассудные действия. Россия жестко ответила и на практике доказала всему миру, что мир перестал быть однополярным, — считает Кокойты.

Экс-президент также поблагодарил Россию и отметил, что российская армия спасала тогда осетинский народ от уничтожения.

Для меня, как и для всего народа Южной Осетии, это великое историческое событие. Это праздник со слезами на глазах, заслуга прежде всего моего народа, который вынес все тяготы и лишения, все эти испытания ради того, чтобы жить в свободной стране, ради того, чтобы объединить нас, наш малочисленный разделённый народ и жить вместе с Россией. Я хочу выразить огромную благодарность всем защитникам Южной Осетии, нашим воинам, российским и югоосетинским миротворцам, которые первыми приняли удар, всем военным РФ. Особая благодарность и журналистам из России, благодаря их мужеству была отражена информационная агрессия против республики, — сказал Кокойты.

Ранее впервые за всю историю США отказались поддержать резкую критику в адрес России в связи с конфликтом в Грузии в 2008 году. Это решение было принято в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященного 17-й годовщине тех событий. До этого американская сторона всегда присоединялась к ежегодным заявлениям, осуждающим Россию.

Южная Осетия
Грузия
Россия
независимость
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
Андрей Веселов
А. Веселов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, когда нормализуется ситуация с бензином
Онищенко успокоил «кликуш» среди родителей насчет риска эпидемии чикунгуньи
В Росавиации отреагировали на инцидент с бортом Air China
«Проповедует ненависть»: депутат об уроках истории «Азова» на Украине
Мужчина скончался в больнице после атаки украинских БПЛА
Лишенный звания генерала Попов раскрыл, при каком условии пойдет на СВО
Онищенко рассказал, откуда взялся новый штамм коронавируса «Стратус»
Стало известно, как отражается на ребенке искусственное вскармливание
Яхта стоимостью 80 млн рублей застряла под мостом
Онищенко призвал не паниковать из-за вирусов гонконгского и свиного гриппа
«Плюет в спину»: продюсер о похвалившей музыканта из рядов ВСУ Пугачевой
Стало известно, какие психические заболевания обостряются осенью
Стало известно, как государство защитит бывших владельцев номеров телефона
Адвокат объяснила поданное «за спиной» Товстик заявление на развод
Российским дипломатам могут запретить передвижение в Шенгене
Более 190 беспилотников ВСУ сбили в российских регионах за сутки
Полиция задержала мигранта после попытки похищения ребенка под Петербургом
В Минобороны раскрыли потери ВСУ за сутки
Королевская семья Британии: новости, за что поборются принцы Уильям и Гарри
Стоматолог открыл стрельбу по военным в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.