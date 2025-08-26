Защита и признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года ознаменовали конец однополярного мира, заявил NEWS.ru второй президент республики Эдуард Кокойты. По его словам, это «великое историческое событие».

Эти даты, 8 и 26 августа, должны войти в мировую историю как конец однополярного мира. Владимир Путин во время своей Мюнхенской речи предупредил мировое сообщество, что нельзя так разговаривать с Россией, но США все равно спровоцировали Грузию и ее президента на безрассудные действия. Россия жестко ответила и на практике доказала всему миру, что мир перестал быть однополярным, — считает Кокойты.

Экс-президент также поблагодарил Россию и отметил, что российская армия спасала тогда осетинский народ от уничтожения.

Для меня, как и для всего народа Южной Осетии, это великое историческое событие. Это праздник со слезами на глазах, заслуга прежде всего моего народа, который вынес все тяготы и лишения, все эти испытания ради того, чтобы жить в свободной стране, ради того, чтобы объединить нас, наш малочисленный разделённый народ и жить вместе с Россией. Я хочу выразить огромную благодарность всем защитникам Южной Осетии, нашим воинам, российским и югоосетинским миротворцам, которые первыми приняли удар, всем военным РФ. Особая благодарность и журналистам из России, благодаря их мужеству была отражена информационная агрессия против республики, — сказал Кокойты.

Ранее впервые за всю историю США отказались поддержать резкую критику в адрес России в связи с конфликтом в Грузии в 2008 году. Это решение было принято в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященного 17-й годовщине тех событий. До этого американская сторона всегда присоединялась к ежегодным заявлениям, осуждающим Россию.