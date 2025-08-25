Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 18:38

Израиль захотели выгнать из ООН

Исламские страны заявили о намерении приостановить членство Израиля в ООН

Сектор Газа, Палестинская территория Сектор Газа, Палестинская территория Фото: Belal Abu Amer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Исламские страны начали работу по приостановке членства Израиля в Организации Объединенных Наций, заявили главы МИД государств-членов Организации исламского сотрудничества. Соответствующий итоговый документ встречи был принят по итогам совещания в Джидде, передает ТАСС.

В коммюнике указывается, что участники ОИС намерены тщательно изучить правовые основания для возможного исключения еврейского государства из состава ООН. Страны будут координировать совместные усилия для реализации этой инициативы в рамках международного права.

Кроме того, министры иностранных дел потребовали немедленного прекращения всех военных операций в секторе Газа и полного снятия блокады с территории анклава. Эти меры, по их мнению, должны быть осуществлены без каких-либо предварительных условий для обеспечения беспрепятственной доставки гуманитарной помощи гражданскому населению.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы армии по установлению полного контроля над Газой и разгрому палестинского движения ХАМАС. Глава правительства также поручил начать переговоры об освобождении всех заложников и прекращении войны на условиях, приемлемых для Израиля.

Израиль
ООН
Исламские страны
сектор Газа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вернулась, чтобы умереть рядом с мужем: история альпинистки Наговицыной
Кустурица рассказал о переменах в кинематографе
Увеличилось число погибших при взрыве завода в Рязанской области
Тело альпинистки Наговициной смогут эвакуировать только в 2026 году
Трамп объяснил, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским
Политолог рассказала о «кнуте» Евросоюза против Грузии
Поезда на МЦД-4 следуют с 30-минутной задержкой
Трамп прислал Алиеву совместное фото с интересной подписью
Стало известно о новом формате школьных линеек в некоторых регионах
Гражданину одной из стран СНГ вынесли приговор за участие в СВО
Зеленский выразил желание пригласить западные войска на Украину
Трамп раскрыл, о чем каждый день разговаривает с Путиным
Трамп объявил о намерении встретиться с Ким Чен Ыном
Уроженец Турции убил свою жену в Подмосковье
«Большая честь»: Трамп раскрыл свое прозвище в Европе
Трамп раскрыл детали о гарантиях безопасности для Украины
Трамп объяснил, что показывает исторический визит Путина на Аляску
Раскрыто, почему страдающий от диабета Киркоров поехал на «Новую волну»
На Западе России предрекли еще один военный конфликт
Техника, которую выбирают дизайнеры
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.