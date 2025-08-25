Израиль захотели выгнать из ООН Исламские страны заявили о намерении приостановить членство Израиля в ООН

Исламские страны начали работу по приостановке членства Израиля в Организации Объединенных Наций, заявили главы МИД государств-членов Организации исламского сотрудничества. Соответствующий итоговый документ встречи был принят по итогам совещания в Джидде, передает ТАСС.

В коммюнике указывается, что участники ОИС намерены тщательно изучить правовые основания для возможного исключения еврейского государства из состава ООН. Страны будут координировать совместные усилия для реализации этой инициативы в рамках международного права.

Кроме того, министры иностранных дел потребовали немедленного прекращения всех военных операций в секторе Газа и полного снятия блокады с территории анклава. Эти меры, по их мнению, должны быть осуществлены без каких-либо предварительных условий для обеспечения беспрепятственной доставки гуманитарной помощи гражданскому населению.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы армии по установлению полного контроля над Газой и разгрому палестинского движения ХАМАС. Глава правительства также поручил начать переговоры об освобождении всех заложников и прекращении войны на условиях, приемлемых для Израиля.