«Пусть всех боится»: в Госдуме предупредили Зеленского о скорых проблемых Депутат Колесник: Зеленский должен бояться и Стерненко, и своей охраны

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит бояться не только националиста Сергея Стерненко, но и собственной охраны, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, среди телохранителей Зеленского есть агенты британских спецслужб.

Все может быть. Зеленский сам породил эти террористические организации, террористов типа Стерненко, батальона «Азов» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена) и так далее. Зеленский всех должен бояться, включая свою охрану, состоящую из агентов британских спецслужб, — подчеркнул Колесник.

Парламентарий назвал Зеленского нелегитимным президентом. Колесник не исключил, что судьбу и Зеленского, и Стерненко будет решать Запад.

Зеленский сам себе создал вокруг себя такую ауру. Он уже нелегитимен, сегодня он есть, завтра его нет. А эти люди такие. У них слова с делом не расходятся. И не потому, что он прикажет ВСУ оставить Донбасс без боя. Команда из-за рубежа может прийти, националисты получают деньги из одного кошелька. Как Запад решит — кого убрать, так и будет. Стерненко в такой же ситуации находится, — подытожил Колесник.

Ранее экс-глава одесской ячейки «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена) Сергей Стерненко заявил о возможной физической расправе над президентом Украины Владимиром Зеленским в случае территориальных уступок. По словам Стерненко, которые приводит Times, подобный шаг со стороны главы государства будет расценен им как «угроза национальному суверенитету».