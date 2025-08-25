Экс-глава одесской ячейки «Правого сектора» пригрозил Зеленскому расправой

Бывший глава одесской ячейки «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена) Сергей Стерненко заявил о возможной физической расправе над президентом Украины Владимиром Зеленским в случае территориальных уступок. По словам Стерненко, которые приводит Times, подобный шаг со стороны главы государства будет расценен им как «угроза национальному суверенитету».

Если бы Зеленский отдал хоть какую-то <...> землю, он был бы трупом — и политически, и затем реально, — сказал Стерненко.

Кроме того, он призвал соотечественников быть готовыми к «длительному противостоянию» с Россией. Экс-член «Правого сектора» подчеркнул, что поиск взаимовыгодных решений с Москвой является, по его мнению, «принципиально невозможным».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ключом к мирному урегулированию являются два вопроса: гарантии безопасности Украины и определение территориальных параметров конфликта. По его мнению, решение этих пунктов позволило бы сторонам выработать условия для соглашения.