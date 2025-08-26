Собянин ответил на вопрос об «украинских» улицах в Москве Собянин отказался менять украинские названия улиц в Москве

Власти Москвы не планируют менять названия улиц и других городских объектов, связанных с Украиной, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. В беседе с KP.RU он назвал украинский народ братским.

То, что сегодня во главе правительства Украины стоят какие-то придурки, это не означает, что надо разорвать связь с самим народом, поменять названия и сказать, что мы вас теперь ненавидим. Это будет безответственно, — сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве станцию метро «Новомосковская» могут переименовать в «Станкин». С соответствующей рекомендацией кабинет министров обратился к московской администрации. Отмечается, что рядом со станцией планируется возведение современного кампуса МГТУ «Станкин».

До этого власти Волгоградской области заявили, что не будут в ближайшее время проводить референдум о переименовании столицы региона в Сталинград. В региональной администрации также уточнили, что пока не получали официальных обращений с соответствующей инициативой, а сбор подписей в поддержку переименования не проводился.