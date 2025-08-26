Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 12:10

Уволенный за защиту инвалида полицейский мобилизован украинским ТЦК

Фото: Социальные сети

Украинского экс-полицейского Ивана Белецкого, заступившегося за ветерана с инвалидностью, которого избили сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата), мобилизовали в ВСУ, сообщает ТЦК Закарпатья на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Мужчину уволили под формальным предлогом всего через несколько дней после инцидента.

В ходе совместной операции по оповещению граждан о мобилизационном возрасте был выявлен гражданин Украины, который находился в розыске и установлено, что он недавно уволен со службы в Национальной полиции Украины, — говорится в сообщении.

Ранее в Ровненской области на западе Украины мужчина умер через несколько дней после принудительной мобилизации. Пострадавшего забрали 21 августа и продержали в помещении территориального центра комплектования три дня. Позже родственники погибшего случайно узнали, что мужчина находится в морге.

Стало известно, что фиктивные медицинские комиссии стали причиной высокой смертности в рядах ВСУ. По данным российских силовых структур, сведения об этом подтверждают пленные и родственники украинских солдат.

Украина
мобилизации
ТЦК
полицейские
