Раскрыта декларация о доходах задержанного замгубернатора Курщины

Задержанный по делу о хищениях при строительстве оборонных сооружений в Белгородской области врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров задекларировал доход в 1,85 млн рублей за 2021 год, следует из данных на сайте правительства Белгородской области. Следствие связывает его с завышением стоимости «зубов дракона» и другими эпизодами, по которым расследуются уголовные дела.

Базаров работал в Белгородской области с 2020 года по 2025 год в должности замгубернатора — начальника департамента строительства и транспорта. Последняя декларация о доходах содержит данные за 2021 год. В собственности Базарова указана квартира площадью 77,1 кв. м и автомобиль Toyota Camry. В пользовании была квартира площадью 47 кв. м.

Находясь в должности замгубернатора — председателя правительства Севастополя в 2019 году, Базаров задекларировал доход в 5,57 млн рублей. В собственности чиновника находились квартира площадью 77,1 кв. м и Toyota Camry.

Ранее в правоохранительных органах заявили, что задержание Базарова связано с хищением 1 млрд рублей. Деньги были выделены на строительство фортификационных сооружений в Белгородской области.

Информацию о задержании подтвердил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он также заявил, что это связано со строительством оборонительных сооружений в Белгородской области. Хинштейн выразил уверенность, что следствие объективно разберется в ситуации.