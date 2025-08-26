Военнослужащий, участвующий в специальной военной операции, провел целый месяц в окружении, передает KP.RU. Все это время он писал письма своей семье, в которых прощался с ними.

В апреле 2024 года боец был отправлен на новое задание. В течение месяца о его отряде не было никаких вестей. Когда он смог связаться с женой, он сообщил ей, что оказался в окружении. Из-за невозможности общаться с близкими, он записывал свои мысли, прощаясь с родными и давая советы детям.

Последнее задание оказалось для него роковым. Супруга военного рассказала, что регулярно перечитывает записи, оставленные ее мужем.

Ранее российский солдат спас раненого сослуживца из Узбекистана, преодолев три километра. Боец получил ранения, но не оставил товарища. Они осторожно продвигались и регулярно связываясь с командиром. Их прикрывали операторы беспилотников.

До этого боец батальона «Шрам» спецназа «Ахмат» Ричик сообщил, что ВСУ пытаются отравить российских солдат. Они используют беспилотники для сброса бутылок с отравленной водой и минирования территорий в Серебрянском лесничестве в Донбассе.