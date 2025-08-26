В США приведут в готовность Нацгвардии всех штатов

В США приведут в готовность Нацгвардии всех штатов Трамп поручил подготовить Нацгвардии всех штатов для подавления беспорядков

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону обеспечить готовность Национальных гвардий всех штатов для подавления беспорядков, сообщила пресс-служба Белого дома. Также американский лидер распорядился создать в составе Нацгвардий постоянные силы быстрого реагирования.

Министр обороны должен незамедлительно заняться вопросом обеспечения Нацгвардии каждого штата ресурсами, а также ее обучением для оказания помощи <…> правоохранительным органам в подавлении гражданских беспорядков, — говорится в документе.

Ранее стало известно, что Национальная гвардия США мобилизует до 1700 военнослужащих в 19 штатах для помощи в борьбе с нелегальной иммиграцией и преступностью. Их документов Пентагона следует, что военные будут помогать местным правоохранителям.

До этого администрация президента США Дональда Трампа направила военно-морскую группировку к побережью Венесуэлы в составе трех десантных кораблей. В оперативное соединение вошли USS San Antonio, USS Iwo Jima и USS Fort Lauderdale.