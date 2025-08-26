Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 13:21

В США приведут в готовность Нацгвардии всех штатов

Трамп поручил подготовить Нацгвардии всех штатов для подавления беспорядков

Фото: IMAGO/Gent Shkullaku/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону обеспечить готовность Национальных гвардий всех штатов для подавления беспорядков, сообщила пресс-служба Белого дома. Также американский лидер распорядился создать в составе Нацгвардий постоянные силы быстрого реагирования.

Министр обороны должен незамедлительно заняться вопросом обеспечения Нацгвардии каждого штата ресурсами, а также ее обучением для оказания помощи <…> правоохранительным органам в подавлении гражданских беспорядков, — говорится в документе.

Ранее стало известно, что Национальная гвардия США мобилизует до 1700 военнослужащих в 19 штатах для помощи в борьбе с нелегальной иммиграцией и преступностью. Их документов Пентагона следует, что военные будут помогать местным правоохранителям.

До этого администрация президента США Дональда Трампа направила военно-морскую группировку к побережью Венесуэлы в составе трех десантных кораблей. В оперативное соединение вошли USS San Antonio, USS Iwo Jima и USS Fort Lauderdale.

США
Нацгвардия
Дональд Трамп
беспорядки
указы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Действовать на опережение»: Миронов призвал усилить контроль над миграцией
Под Анапой бушует лесной пожар
Епископ рассказал о вреде эзотерических практик
На Западе узнали об обсуждении США и России энергетических сделок
Жива ли альпинистка Наговицына на самом деле? Помощь Бастрыкина, сын
В Кузбассе из-за кризиса остановили работу 17 угольных предприятий
Боец СВО развеял миф о роли танков в современных боевых действиях
Рыбак два дня дрейфовал с телом внезапно умершего брата на сломанной лодке
Стало известна причина смерти актера Алексея Аптовцева
Суд вынес решение в отношении Алекса Лесли
Россиянам рассказали, какие консервы нельзя есть
IT-эксперт оценил запрет банкам выдавать свыше десяти карт в одни руки
Samsung ответил на сообщения о предустановке МАХ на свои смартфоны
В России могут оставить только целевые места для студентов-медиков
Налет на Крым, отравленная вода, сотни трупов: ВСУ атакуют РФ 26 августа
СК начал проверку по факту ЧП с альпинисткой Натальей Наговицыной
«Перебьетесь, домой»: Миронов призвал «гнать» мигрантов
Дочь Пескова заподозрили в беременности
Названы главные ошибки альпинистки Наговицыной
«Мы не признаем»: в Боливии взбунтовались против России
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Общество

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.