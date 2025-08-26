Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 13:36

В Китае отвергли «технологический фатализм» в вопросе ИИ

Посол КНР Ханьхуэй: Китай отвергает пессимистичный взгляд на развитие ИИ

Фото: Li Xin/XinHua/Global Look Press

Пекин не видит негативных предпосылок в вопросе развития искусственного интеллекта, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в интервью Lenta.ru. Он отметил, что в стране придерживаются позиции «человек превыше всего».

Китай не разделяет пессимистичные взгляды «технологического фатализма» и решительно выступает против бесконтрольного развития ИИ, — подчеркнул посол.

Руководство КНР поддерживает минимизацию рисков в сфере ИИ при помощи многостороннего сотрудничества, подчеркнул дипломат. Пекин выступает за применение прозрачных технологических подходов, добавил он.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что искусственный интеллект не заменит личную коммуникацию управленцев с жителями. При этом ИИ будет полезен в рутинной работе и оптимизации процессов, подчеркнул глава региона.

Также робототехник и предприниматель Владимир Белый сообщил, что нейросети определенно не станут умнее людей через пять лет. При этом он не исключил, что по истечении этого срока ИИ сможет с точностью имитировать работу человеческого мозга.

Китай
послы
искусственный интеллект
сотрудничества
