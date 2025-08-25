Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 18:24

Воробьев рассказал о важности внедрения ИИ и сохранения живого диалога

Воробьев: искусственный интеллект не заменит личную коммуникацию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Искусственный интеллект не заменит личную коммуникацию управленцев с жителями, заявил глава Московской области Андрей Воробьев. По его словам, переданным телеканалом 360.ru, ИИ нужен в рутинной работе и оптимизации процессов.

Важно, чтобы каждый житель имел возможность коммуникации. Никакого ИИ. Мы его любим и видим, как он развивается, умнеет, но вместе с тем персональная коммуникация является важной, — сказал Воробьев.

Ранее робототехник и предприниматель Владимир Белый заявил, что нейросети определенно не станут умнее людей через пять лет. При этом он не исключил, что по истечении этого срока ИИ сможет с точностью имитировать работу человеческого мозга.

Прежде американский предприниматель Илон Маск заявил, что языковая модель на основе искусственного интеллекта Grok 3.5 перепишет «целый свод» накопленных человечеством знаний. По словам миллиардера, будут удалены ошибки и добавлена недостающая информация.

Московская область
Россия
коммуникации
Андрей Воробьев
