14 ноября 2025 в 19:00

Посла России в Баку вызвали в МИД Азербайджана

Михаил Евдокимов Михаил Евдокимов Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости
Посла России в Баку Михаила Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана, заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны. Там дипломату вручили ноту протеста. В министерстве подчеркнули, что поводом для встречи стали сообщения о якобы «повреждениях» в результате «взрыва» в Киеве.

Во время встречи в МИД Азербайджана послу был заявлен решительный протест, — говорится в сообщении.

При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре на Украине. Как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этого не будет и впредь.

До этого в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска ночью 14 ноября в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины.

